LMŠ, SMC in SAB še brez dogovora glede skupne liste na evropskih volitvah

Ljubljana, 31. januarja - Generalni sekretarji LMŠ, SMC in SAB so na današnjem srečanju izmenjali stališča do skupnega nastopa strank na majskih evropskih volitvah ter pripravili izhodišča za srečanje predsednikov strank na to temo. Sestali se bodo do 15. februarja, saj dotlej načrtujejo tudi končno odločitev glede skupne liste. Danes pa sklepov sestanka niso razkrili.