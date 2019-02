Deskarji: Po prvenstvu premora spet čas za kolajno

pripravil Igor Cimperman

Park City, 1. februarja - V Park Cityju in njegovi okolici se je v četrtek začelo svetovno prvenstvo v smučanju prostega sloga in deskanju na snegu. Odprli so ga deskarji v krosu, kjer slovenskih predstavnikov ni bilo, deskarji v paralelnih disciplinah pa bodo prvo tekmo imeli v ponedeljek, ko bo na sporedu paralelni veleslalom. Dan pozneje se bodo merili še v slalomu.