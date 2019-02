V Plečnikovi hiši razstava Plečnikov NUK

Ljubljana, 1. februarja - V Plečnikovi hiši bodo odprli razstavo Plečnikov NUK. Osvetlila bo okoliščine nastanka nacionalne knjižnice in dolgoletna prizadevanja za njeno gradnjo. Ob tem bodo predstavili prva leta njenega delovanja, ki so bila v znamenju vojne in nesreče - strmoglavljenja nemškega poštnega letala na Veliko čitalnico in njeno popolno uničenje.