Drsanje po naravnih drsališčih zaradi muhastega vremena ni priporočljivo

Ljubljana/Cerknica, 31. januarja - Precej slovenskih stoječih voda je zaradi suhega in mrzlega vremena zamrznilo. Bajerji, jezera in ribniki so marsikje prekriti z ledom in nekateri omogočajo raznovrstno zimsko rekreacijo, vendar moramo biti pri tem previdni. Ministrstvo za obrambo priporoča, da se ljudje, preden stopijo na led, prepričajo o debelini in nosilnosti ledu.