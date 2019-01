Na sojenju Jankoviću lastnik Gratela donacijo ocenil kot izpolnitev pogodbe

Ljubljana, 31. januarja - Sojenje ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, obtoženemu zlorabe položaja v zadevi Gratel, se je danes nadaljevalo z zaslišanjem prič. Lastnik in prokurist Gratela Jurij Krč, ki je dal Ljubljanskemu gradu za tožilstvo sporno donacijo, je na ljubljanskem okrožnem sodišču dejal, da je bila to le normalna in pričakovana izpolnitev pogodbe.