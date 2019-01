Internautica letos v Izoli

Ljubljana/Izola, 31. januarja - Letošnja izvedba mednarodne razstave navtike Internautica bo med 16. in 19. majem v Izoli, so za STA pojasnili organizatorji prireditve. Razstava bo postavljena na prostih površinah bivše tovarne Argolina in se nadaljevala na morski del v Marini Izola, kjer bodo privezna mesta za razstavljena plovila.