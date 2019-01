Štirje Slovenci na balinarskem svetovnem pokalu v Franciji

Ljubljana, 31. januarja - V francoskemm Saint Vulbasu bo 8. in 9. februarja balinarski svetovni pokal v zbijanju, na katerem bo nastopilo le deset najboljših držav na svetu v hitrostnem, natančnem zbijanju in mešani štafeti - Francija, Slovenija, Čile, Italija, Japonska, Hrvaška, Monako, Švica, Tunizija in Turčija.