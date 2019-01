Iz bencinskega servisa v Goriških Brdih kradli cigarete

Dobrovo, 31. januarja - Policijska uprava (PU) Nova Gorica je bila danes v nočnem času obveščena o vlomu v bencinski servis na območju naselja Kozarno v Goriških Brdih. Neznani storilci so prebili steno in tako vstopili v skladiščne prostore objekta. Po prvih podatkih so nepridipravi iz notranjosti objekta odtujili petnajst kartonastih škatel cigaret.