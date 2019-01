Pod nadstreškom stanovanjske hiše domnevno zažgali avto

Ljubljana, 31. januarja - V Kašlju je ponoči zagorelo osebno vozilo, parkirano pod nadstreškom stanovanjske hiše, policisti pa so ugotovili, da ima dogodek elemente kaznivega dejanja. Ena oseba je bila pri tem poškodovana, a je odklonila zdravniško pomoč, so pojasnili na PU Ljubljana in dodali, da preiskavo sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti nadaljujejo.