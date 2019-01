Evropske borze začele z rastjo

Frankfurt/Pariz/London, 31. januarja - Evropske borze so dan začele z rastjo, s čimer so sledile zgledu iz New Yorka in Tokia. Vlagatelji so pozdravili signale, ki jih je ob koncu dvodnevnega zasedanja v sredo poslala ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed). V ospredju so tudi poslovni rezultati številnih podjetij.