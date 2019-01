Na Gospodarskem razstavišču do sobote turistični sejem Alpe-Adria

Ljubljana, 31. januarja - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bodo danes odprli 30. mednarodni turistični sejem Alpe-Adria, namenjen zelenemu in aktivnemu turizmu ter kampingu in karavaningu. Na sejmu, ki bo imel tudi tokrat bogat spremljevalni program, se bo do sobote predstavljalo prek 330 turističnih ponudnikov.