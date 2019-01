Rusija in ZDA v pogovorih o INF še brez napredka

Moskva/Peking, 31. januarja - Moskva in Washington v najnovejših pogovorih glede pogodbe o omejitvi jedrskih raket srednjega dosega (INF) nista dosegla napredka, je danes sporočil namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov. Predstavniki Rusije in ZDA so se na pogovorih o usodi INF sešli ob robu srečanja petih stalnih članic Varnostnega sveta ZN v Pekingu.