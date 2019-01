Miami, 31. januarja - Drugi dan svetovnega pokala v jadranju v morju pred Miamijem zaradi prešibkega vetra ni bilo tekmovanj; najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta tako ostali na desetem mestu. V razredu 49er sta bila v edinem plovu dneva Peter Janežič in Sebastian Prinčič 19. in sta s 30. napredovala na 27. mesto (61 točk).