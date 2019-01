ZDA še naprej v primežu polarnega mraza

Chicago, 31. januarja - Val polarnega mraza, ki je zajel srednji zahod ZDA, se danes pomika proti vzhodu. Trenutno so temperature tam še vedno nižje kot na Antarktiki. Zaradi mraza so prizemljena letala, zaprte šole, podjetja in trgovine. Po poročanju ameriških medijev je ekstremno vreme do zdaj zahtevalo osem smrtnih žrtev.