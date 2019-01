Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 1.)

Ljubljana, 30. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tradicionalnem sprejemu za tuje veleposlanike na Brdu pri Kranju, na katerem so poudarili prijateljske odnose med državami. Pisale so tudi o zavrnitvi predloga za sprožitev ustavne pritožbe zoper predsednika vlade Marjana Šarca, ki so ga poslanci zavrnili na torkovi seji DZ.