V Zagrebu protest levičarjev zaradi obtožnice za avtorja grafita

Zagreb, 30. januarja - Nekaj deset pripadnikov hrvaških levičarskih zunajparlamentarnih strank in združenj je danes protestiralo proti "politični represiji" pri spomeniku prvemu hrvaškemu predsedniku Franju Tuđmanu v Zagrebu. Zahtevali so umik obtožnice proti 24-letniku, ki je v začetku januarja na spomeniku narisal srp in kladivo.