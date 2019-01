EU zavrača poziv Londona k vnovičnim pogajanjem o brexitu

pišeta Petra von Wüllerstorff in Vesna Rakovec Bernard

Bruselj/London, 30. januarja - EU se o sporazumu o brexitu, ki vključuje irsko varovalo, ne bo na novo pogajala, sta v Bruslju ponovila predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier. Podobno je bilo tudi sporočilo več evropskih vlad. Na Otoku sta se medtem sestala premierka Theresa May in vodja laburistov Jeremy Corbyn.