Navijači 54.606-krat potrkali za srečo smučarjev na SP v Aareju

Celje, 30. januarja - Pred svetovnim prvenstvom v alpskem smučanju, ki bo od 4. do 17. februarja v Aareju, so slovenski tekmovalke in tekmovalci prejeli amulete za srečo iz lipovega lesa, na katerega so strastni navijači v zadnjih dveh mesecih 54.606-krat potrkali za srečo. Amuleti, če ljudska vraža velja, jim bodo na Švedskem prinesli obilo sreče pri doseganju ciljev.