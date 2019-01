Evropske borze večinoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 30. januarja - Pomembnejše borze v Evropi so današnje trgovanje večinoma končale z rastjo. Vlagatelji ocenjujejo poslovne rezultate podjetij, objavljene danes, poleg tega pa so pozorni na trgovinska pogajanja med Kitajsko in ZDA in čakajo na sklepe ameriške centralne banke po dvodnevnem zasedanju. Nafta se je podražila, vrednost evra pa je upadla.