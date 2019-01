Trump ameriške obveščevalce označil za naivne

Washington, 30. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je na Twitterju danes branil svoja stališča glede zunanje politike in varnosti oziroma varnostnih groženj, ki se razlikujejo od ugotovitev in mnenj šefov ameriških varnostno-obveščevalnih agencij. Obveščevalce je v enem od tvitov označil za naivne in pasivne.