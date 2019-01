V New Yorku se končuje sojenje mehiškemu kralju mamil El Chapu

New York, 30. januarja - Obramba in tožilstvo na sodišču v New Yorku začenjata s sklepnimi nagovori porote v sodnem procesu proti mehiškemu mamilarskemu šefu Joaquinu Guzmanu, ki mu zaradi nizke rasti pravijo El Chapo (kratki). Sodijo mu zaradi vodenja enega največjih in krvoločnih mamilarskih kartelov Sinaloa, ki ga sedaj vodijo že drugi ljudje.