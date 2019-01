Zasebni delodajalci v ZDA januarja odprli 213.000 neto novih delovnih mest

Washington, 30. januarja - Zasebni delodajalci so v ZDA januarja odprli 213.000 neto novih delovnih mest, kar je presenetilo analitike, ki so jih pričakovali le okrog 170.000. ADP poroča, da se je najbolj okrepilo zaposlovanje v predelovalni in gradbeni industriji, kjer so januarja skupaj odprli 68.000 neto novih delovnih mest.