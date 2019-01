Kranj, 30. januarja - Enemu izmed paradnih konjev slovenske tiskarske industrije Gorenjskemu tisku se obeta likvidacija. Kranjsko podjetje že več let posluje z izgubo, družba za svetovanje in investiranje MSIN, ki je njegova lastnica zadnjih deset let, pa je za Gorenjski tisk storitve v zadnjem obdobju neuspešno iskala novega prevzemnika.