Tedenski pregled - svet od 1. do 7. 2.

Ljubljana, 8. februarja - ZDA so se umaknile iz pogodbe z Rusijo o omejitvi jedrskih raket srednjega dosega, češ da jo Moskva krši. Več držav po svetu je venezuelskega opozicijskega voditelja Juana Guaidoja priznalo za začasnega predsednika in pozvalo k volitvam. Podpisan je bil protokol o vstopu Makedonije v Nato. Zaostrili so se odnosi med Rimom in Parizom.