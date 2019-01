Borze v ZDA zahvaljujoč uspešnim poslovnim rezultatom rastejo

New York, 30. januarja - Na ameriških borzah je v začetku današnjega trgovanja opaziti rahlo rast tečajev. Vlagatelje so opogumili podatki o uspešnem poslovanju, ki jih v teh dneh objavljajo ameriška podjetja. Spodbudne novice še posebej za tehnološko panogo prihajajo iz Appla, katerega številke o poslovanju v lanskem zadnjem četrtletju niso tako slabe, kot so se bali.