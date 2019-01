Hrvaška policija preiskuje besedne napade stranke Živi zid na novinarko

Zagreb, 30. januarja - Hrvaški kriminalisti preiskujejo žalitve in grožnje novinarki Jutarnjega lista Željki Godeč, ki so bile objavljene na profilu hrvaške opozicijske populistične stranke Živi zid na Facebooku. Na novinarko so se spravili, ko je objavila poročilo državne revizije o pomanjkljivostih pri finančnem poslovanju stranke.