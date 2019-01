Podelili priznanja za prenovo objektov kulturne dediščine

Novo mesto, 30. januarja - Partnerji projekta Šola prenove, ki so v letu evropske kulturne dediščine razpisali natečaj za prenovo objektov kulturne dediščine v Sloveniji, so v Novem mestu danes prvič podelili priznanja njihovim lastnikom za lani izvedeno kakovostno prenovo. Strokovna komisija je v ožji izbor uvrstila 17 prenov, trem najbolje ocenjenim so podelili priznanja.