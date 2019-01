Članice EU zavračajo možnost vnovičnih pogajanj o brexitu

Berlin/Dunaj, 30. januarja - Dan po odločitvi britanskega parlamenta, da naj premierka Theresa May v Bruslju skuša doseči vnovična pogajanja o ločitvenem sporazumu in spremembo spornega irskega varovala, je več držav članic EU danes to možnost ponovno odločno zavrnilo, med njimi Nemčija, Avstrija in Irska, poročajo tuje tiskovne agencije.