Ministrstvo zavrnilo očitke arhitektov glede iskanja idejne zasnove slovenskega paviljona na Expu 2020

Ljubljana, 30. januarja - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zavrnilo očitke skupine arhitektov o netransparentnosti in nestrokovnosti izvedbe zbiranje ponudb za idejno zasnovo slovenskega paviljona na svetovni razstavi Expo 2020. "Povabilo je transparentno, saj se lahko prijavi vsak, ki ima interes in izpolnjuje pogoje," so navedli.