Izšla knjiga o srednjeveških rokopisih in fragmentih v Arhivu RS

Ljubljana, 30. januarja - Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Arhiv RS sta izdala monografijo, v kateri je umetnostna zgodovinarka Nataša Golob popisala srednjeveške rokopise in rokopisne fragmente iz državnega arhiva. Omenjena dediščina je bila posamično že navedena v strokovnih publikacijah, knjiga, ki so jo predstavili danes, pa prinaša prvi zaokrožen pregled.