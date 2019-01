Leto jubilejev bodo gasilci pospremili s številnimi dogodki

Ljubljana, 30. januarja - Leto 2019 bo za slovenske gasilce še posebej pestro. Letos namreč obeležujejo 150-letnico PGD Metlika in hkrati 150-letnico organiziranega gasilstva na Slovenskem, 70-letnico ustanovitve Gasilske zveze Slovenije in 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki, so povedali na današnji novinarski konferenci.