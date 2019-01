Turnišče, 30. januarja - Policisti so v nedeljo na avtocesti pri Turnišču v smeri Lendave zaustavili 42-letnega državljana Romunije, ki je z osebnim vozilom peljal s hitrostjo 210 kilometrov na uro, kljub temu, da je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro. Kršitelju so izrekli 1200 evrov globe in devet kazenskih točk, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.