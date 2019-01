Uporabniki daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini tudi tokrat ne bodo občutili Teševega ukrepa

Velenje, 30. januarja - Uporabniki daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini ne bodo občutili okoli osemodstotne podražitve ogrevanja, za katero so se odločili v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). Občini Velenje in Šoštanj bosta namreč nase spet prevzeli pokrivanje razlike do višje nakupne cene toplotne energije, je danes sklenil svet velenjske komunale.