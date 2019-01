Slovenija še ne razmišlja o umiku iz Afganistana

Ljubljana, 30. januarja - Slovenija bo skladno z zmožnostmi še naprej solidarno, odgovorno in verodostojno sodelovala pri uresničevanju poslanstva misije Odločna podpora v Afganistanu, so za STA zatrdili na ministrstvu za obrambo. Kot so napovedali, pa bodo v primeru morebitnega preoblikovanja misije ponovno preučili obseg, namen in obliko sodelovanja v misiji.