Amnesty spletna turistična podjetja obsoja krepitve judovskih naselbin

Tel Aviv, 30. januarja - Organizacija za zaščito človekovih pravic Amnesty International je danes spletne turistične gigante Airbnb, Booking.com, Expedia in TripAdvisor obtožila, da spodbujajo širitev spornih judovskih naselbin in s poslovanjem z Izraelci na okupiranem Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu tudi kujejo dobiček iz vojnih zločinov.