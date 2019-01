V Sloveniji na izpopolnjevanju učiteljice slovenščine iz prekomorskih držav

Ljubljana, 30. januarja - Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu in ministrstvo za izobraževanje sta v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo tudi letos pripravila strokovno izpopolnjevanje za učiteljice in učitelje sobotnih šol slovenščine in drugih predmetov v slovenščini iz prekomorskih držav. Seminarja se udeležuje 17 učiteljic iz Argentine, Kanade, Egipta in Avstralije.