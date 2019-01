Na ministrstvu za delo bodo največ dodatnih sredstev namenili za socialne transferje

Ljubljana, 30. januarja - Z rebalansom letošnjega proračuna, ki ga je vlada potrdila minuli teden, bo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predvidoma prejelo dodatnih 145,7 milijona evrov proračunskih sredstev. Največ od tega bodo namenili za transferje za socialno ogrožene, in sicer približno 86,5 milijona evrov, so pojasnili na ministrstvu.