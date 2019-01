Pahor in Šarec na sprejemu diplomatov tudi o izzivih v mednarodni skupnosti

Brdo pri Kranju, 30. januarja - Predsednik republike Borut Pahor in premier Marjan Šarec sta danes na Brdu pri Kranju gostila sprejem za diplomatski zbor ob začetku novega leta. V nagovorih diplomatom sta orisala razmere v Sloveniji in njeno vlogo v mednarodni skupnosti ter se dotaknila prihodnosti EU in aktualnih izzivov v svetu.