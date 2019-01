Nizozemska 600 mladoletnim prosilcem omogočila pridobitev azila

Haag, 30. januarja - Nizozemska vladna koalicija je v torek po burni razpravi sklenila, da naredi izjemo in približno 600 mladoletnim prosilcem omogoči pridobitev statusa mednarodne zaščite. Otrok, mladostnikov in njihovih družin, ki že leta živijo na Nizozemskem in so si tam ustvarili dom, tako ne bodo izgnali, poroča dpa.