Največ zaposlenih je v mikro podjetjih, največ prihodkov ustvarijo velika podjetja

Ljubljana, 3. februarja - Od okoli 140.000 podjetij, ki so leta 2017 delovala v Sloveniji, je bilo skoraj 95 odstotkov mikro podjetij. Ta so zaposlovala več kot tretjino od skupno 627.000 vseh zaposlenih. Največ prihodkov, dobro tretjino vseh, pa so ustvarila velika podjetja, kažejo statistični podatki.