Salonit prodal delež v novogoriški Komunali

Nova Gorica, 30. januarja - Družba Salonit Anhovo je prodala svoj 45,51-odstotni delež v Komunali Nova Gorica in s tem uresničila namero, da se dezinvestira iz svojih nestrateških naložb, so sporočili iz Salonita. Delež so prodali slovenski gospodarski družbi, katere imena v Salonitu ne želijo razkriti.