Na avstrijskem Koroškem zaradi požara izpraznili hotel

Celovec, 30. januarja - V smučarskem središču v Mokrinah na avstrijskem Koroškem je davi zagorelo v enem tamkajšnjih hotelov. Preventivno so ga izpraznili, so sporočili tamkajšnji gasilci. Hotel je tako moralo okoli 4. ure zjutraj zapustiti vseh 260 gostov in 100 uslužbencev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.