Kadri v primarnem zdravstvu: Na Ptuju največ pomanjkanja zobnem zdravstvu

Ptuj, 1. februarja - V Zdravstvenem domu Ptuj posebej hudih težav s pomanjkanjem kadrov trenutno ne beležijo. Kot je za STA povedala direktorica Metka Petek Uhan, to velja tako za medicinske sestre kot za zdravnike in ostalo osebje, saj ne beležijo morebitnih odpovedi in selitev v druge zdravstvene ustanove. Iščejo pa specialiste v zobnem zdravstvu.