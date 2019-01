Ljubljana, 30. januarja - Predstavniki policije, Splošne bolnišnice Jesenice in Gasilske reševalne službe Jesenice bodo danes ob 12. uri pred bolnišnico na Cesti maršala Tita 112 na Jesenicah dali izjavo za medije o opravljenih aktivnostih pristojnih v zadnjem dnevu in o trenutnem stanju, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. (STA/AVDIO/VŽIVO)