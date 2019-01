Nagrada costa za biografijo Barta van Esa

London, 30. januarja - Priznano britansko literarno nagrado costa za najboljšo knjigo je za leto 2018 prejel Bart van Es. Nagrado so mu v torek zvečer v Londonu podelili za biografijo The Cut Out Girl o judovski deklici, ki so jo med drugo svetovno vojno skrivali pisateljevi stari starši. Nagrada je vredna 30.000 funtov.