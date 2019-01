Tekma v Bostonu v znamenju Connorjev in pretepa

New York, 30. januarja - V severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL so bile vse torkove tekme izenačene in negotove, na koncu pa so se na vseh veselili gosti. Winnipeg Jets, drugouvrščena ekipa zahodne konference, je po streljanju kazenskih strelov s 4:3 ugnala Boston, Buffalo je bil s 5:4 boljši od Columbusa, Philadelphia pa z 1:0 od New York Rangers.