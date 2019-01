Singapur, 30. januarja - Cene surove nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Navzgor jih poganjajo pričakovanja, da bosta Kitajska in ZDA sklenili trgovinski sporazum in da bo ponudba na trgu zaradi sankcij, ki so jih ZDA uvedle zoper venezuelsko državno naftno družbo PDVSA, manjša.