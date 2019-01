New York, 30. januarja - Košarkarji New Orleans Pelicans so navkljub številnim poškodbam v ekipi in negotovosti, ki obkroža zvezdnika Anthonyja Davisa, iz ozadja prišli do zmage nad Houston Rockets s 121:116. Milwaukee Bucks pa so s 115:105 zmagali na gostovanju v Detroitu.