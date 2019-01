Newyorške borze končale neenotno

New York, 29. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Indeks Dow Jones je trgovanje sklenil pozitivno, medtem ko sta indeksa Nasdaq in S&P 500 današnje trgovanje končala s padci. K slednjim so prispevali predvsem padci vrednosti delnic večjih tehnoloških podjetij pred objavo poročil o zaslužkih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.