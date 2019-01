Večer o financiranju zasebnih šol (30. 1.)

Maribor, 29. januarja - Franja Žišt v komentarju Butale piše o financiranju zasebnih šol v Sloveniji. Po njenem mnenju je v razvejani mreži javnih šol dovolj prostora za vse otroke in država tako nikomur ne krši pravice do obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Tisti pa, ki z javno ponujenim niso zadovoljni, naj to (do)plačajo.